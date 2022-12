Spunta l' emendamento dem senza copertura Il governo tira dritto | Basterà correttivo minimo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "Incidente di percorso" per la legge della manovra di Bilancio: presente unche dovrà essere stralciato

Corriere Roma

Arriva la proroga dello smart working solo per i fragili,una nuova stretta al reddito, il bonus psicologo aumenta e diventa permanente. Ma arrivano ... E' l'intervento previsto da un...Esultano i transfrontalieri italiani che hanno maturato la pensione lavorando nel Principato di Monaco. Unalla Manovra approvato in Commissione Bilancio prevede infatti che dal 2023 viene stabilita al 5% la tassazione sulle pensioni percepite dai frontalieri del Principato di Monaco. Prendi ... Brusco stop alla manovra, spunta l'emendamento sulla fauna selvatica. Bonelli: "Daremo battaglia" "Incidente di percorso" per la legge della manovra di Bilancio: presente un emendamento senza copertura che dovrà essere stralciato ...(Teleborsa) - Si è concluso l'esame della Commissione Bilancio della Camera sugli emendamenti alla manovra varata dal governo. Mandato ai relatori Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Comaroli..