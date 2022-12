Spread Btp - Bund | chiude in contrazione a 211 punti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) LoBtp -si restringe e termina in calo a 211,1base dai 216 di ieri. Il rendimento del decennale italiano si mantiene al 4,41% quasi in linea con quello greco (4,42%) che aveva ...

Finanzaonline.com

Lo- Bund si restringe e termina in calo a 211,1 punti base dai 216 di ieri. Il rendimento del decennale italiano si mantiene al 4,41% quasi in linea con quello greco (4,42%) che aveva ...Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,49% a quota +213 punti base, mentre il rendimento dela 10 anni si attesta al 4,42%. Tra le principali Borse europee svetta ... BTP post Bce: ‘tassi e spread Fin troppo bassi’ Lo spread Btp-Bund si restringe e termina in calo a 211,1 punti base dai 216 di ieri. Il rendimento del decennale italiano si mantiene al 4,41% quasi in linea con quello greco (4,42%) che aveva supera ...Emerge l’incubo del Pos e riappare quello dello spread. Giorgia Meloni, già alle prese con gli scioperi di Cgil e Uil contro la manovra economica, deve fare i conti anche con il Pos e lo spread. Torna ...