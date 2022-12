Spotify annuncia i risultati dell’advertising nel 2022

imusicfun.it

Con l'avvicinarsi alla fine del 2022,i risultati dell'advertising per quest'anno e guarda a quello che succederà nel 2023, in cui punterà a garantire un impatto concretamente misurabile per gli inserzionisti e la ...Miley Cyrus anticipa nuova musica per il 2023: 'New Year, new Miley' . La cantanteil suo ritorno con dei poster che sono stati avvistati a Los Angeles. Contenuti 1 Miley ...e bio die ... Rhove, Spotify annuncia l’ingresso dell’artista in RADAR Global Milano, 21 dic. (askanews) - I fan di Mostro attendevano da tempo questo annuncio. Da venerdì 27 gennaio, infatti, sarà disponibile in fisico e su tutte le piattaforme digitali "The Illest, vol. III" ...Con l'avvicinarsi alla fine del 2022, Spotify annuncia i risultati dell'advertising per quest'anno e guarda a quello che succederà nel 2023 ...