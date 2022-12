Sportiello al Milan già a gennaio? Per l’Atalanta può diventare un problema

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Bergamo. Che Marcosia destinato aun giocatore delè quasi certo, al netto di sorprese. L’auspicio dei rossoneri però sarebbe quello di anticipare i tempi e riuscire a strapparlo algià a partire da. Il portiere classe 1992 è in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Dea e dall’inizio dell’anno nuovo sarà libero di firmare pre-contratti con altre società: in particolare ha già un accordo totale con il, dove dovrà spalleggiare il titolare Mike Maignan, eletto miglior portiere della scorsa Serie A. Il francese però non è mai stato continuo a livello fisico: sia nel 2021 che quest’anno ha sofferto infortuni che lo hanno costretto a lungo in infermeria. Da fine settembre soffre di unal polpaccio che lo ha ...

Calciomercato.com

CHI RISCHIA A GIUGNO - I prossimi saranno gli ultimi mesi in rossonero di Tatarusanu: il portiere romeno dirà addio e al suo posto arriverà. Vranckx deve ancora convincere ilad ...E in tema di portieri, occhi anche in casa: Maignan è ancora alle prese con un problema al polpaccio, i rossoneri potrebbero così anticipare l'arrivo didall'Atalanta. Una mossa che ... Atalanta, l'accelerata del Milan per Sportiello crea un paradosso a Gasp | Mercato E in tema di portieri, occhi anche in casa Milan: Maignan è ancora alle prese con un problema al polpaccio, i rossoneri potrebbero così anticipare l’arrivo di Sportiello dall’Atalanta. Una mossa che ...Con l'arrivo di gennaio riparte l'orribile litania chiamata calciomercato, che, puntuale, torna a tormentare gli appassionati.