Sport | Abodi | ‘Lavoro sportivo dal 1 07 | vincolo abolito da luglio 2024'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto e verrà inserito nel Milleproroghe che il lavoroivo venga introdotto, insieme alla normativa del decreto legislativo 36, dal 12023. Ilivo cadrà invece definitivamente il 1. Per i primi contratti dal 12023, entro il 30 giugno le federazioni dovranno regolare il quadro dei riconoscimenti per i premi di formazione. Anche quel tema lì è stato definitivamente chiarito e risolto". Lo ha spiegato il ministro per loe i Giovani, Andrea, a margine della conferenza stampa odierna sulla Ryder Cup.