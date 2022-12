OlbiaNotizie

... rappresenta il 25% del nostro" sottolinea Victorien Vaney, presidente di Synergie. ... come in Germania e in". Garesio replica al segretario generale della Fiom Torino, Edi Lazzi: "Non ......online e puntano sull'evoluzione del prodotto che ha reso possibile un aumento del...triplicare il volume di business e posizionarci come leader dell'inglese online professionale ine ... Spagna: fatturato settore servizi +15,6% ad ottobre Madrid, 21 dic. (Adnkronos/Europa Press) – Il settore dei servizi in Spagna ha aumentato il proprio fatturato del 15,6% a ottobre rispetto allo stesso mese del 2021, moderando di oltre quattro punti l ...È un caso la crescita di Fedrigoni, azienda nata nel 1888 che oggi significa eccellenza nel mondo delle etichette e materiali autoadesivi e delle ...