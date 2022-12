Sono gelosa delle sue ex e ci sto male

Leggi su dilei

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ma quanto può essere minacciosa e disturbante la gelosia che guarda indietro? Si nutre di ricordi che nonnostri, di sentimenti a noi estranei, di esperienze che non abbiamo condiviso. Immaginiamo il nostro lui con la sua brillantissima e bellissima ex, in balìa della passione, o mentre passeggiano abbracciati in riva al mare e lei non ha nemmeno un’ombra di cellulite… Ecco, abbiamo appena messo in atto uno dei metodi più sicuri di auto-sabotaggio, ovvero come farsi delda sole. Eppure essere gelose di qualcuno che fa parte del passato capita a tutte. Ed è una sensazione spiazzante, a cui non riusciamo a reagire. Specialmente se lui, quelledette ex, le sente ancora. Ma che bisogno ne ha? Non capisce che ci stiamo? E cosa hanno più di noi? Alt! Facciamo uno step alla volta. Step 1: Uno sguardo al ...