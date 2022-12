(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic —sulla Nazionale di calcio della Croazia, fresca di terzo posto (dopo la seconda posizione di 4 anni fa) ai Mondiali del Qatar 2022. Dopobattuto il Marocco«finalina» che ha preceduto il match conclusivo tra Argentina e Francia, nel corso dei festeggiamenti post-partita il difensore Dejan(ex Liverpool, oggi allo Zenit) e il centrocampista dell’Inter Marcelosifatti immortalare in un video mentre intonano la canzone Za Dom Spremni, («Pronti per la patria»), del cantante Marko Perkovic Thompson, considerato in Croazia un’icona della destra nazionalista, che contiene ildelle truppeutilizzatoSeconda guerra mondiale. Ilè riemerso poi ...

"Sono fasci*ti": i croati Brozovic e Lovren nella bufera per aver fatto il saluto degli Ustascia