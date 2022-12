Sondaggi politici | nuova batosta per il Pd | la percentuale dopo il Qatargate

Adnkronos

: PD sotto il 15% dopo il Qatargate , con lo scandalo per la presunta corruzione sull'assegnazione dei Mondiali che piega il Nazareno a percentuali inquietanti. Il dato è quello per ...... (a) l'afonia del partito, ovvero la propria incapacità di messaggichiari e convincenti; (... (m) un approccio esasperatamente tattico, schiavo dei, dell'irrisolta schizofrenia tra ... Sondaggi politici: Fdi sempre oltre il 30%, M5S sale, Pd in calo Ben due sondaggi politici dicono che il PD è sotto il 15% dopo il Qatargate: un fenomeno che quei fatti hanno di certo incrementato ma non determinato ...Il 25 settembre scorso si sono svolte le elezioni politiche. Fratelli d’Italia, il partito dell’attuale premier Giorgia Meloni, ha vinto ...