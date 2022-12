Sondaggi | non c’è Schlein che tenga | il Pd sprofonda E Meloni brinda

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È un tunnel senza via d’uscita per il Partito Democratico. Come riportato daidi Swg per La7, il partito di Enrico Letta sarebbeto sotto il 15 per cento, peggiorando ulteriormente il record negativo (già storico) delle scorse settimane. Il Nazareno, infatti, è in calo di mezzo punto percentuale, e pare che lo scontro a tre per la segreteria, tra Bonaccini, De Micheli e, non abbia sortito tra gli elettori l’effetto sperato dai vertici, ovvero un’onda di cambiamento rispetto alla fallimentare gestione di Enrico Letta. Tra i fattori che possono aver portato a questa incredibile débâcle, vi potrebbe essere la vicenda del Qatargate. La gran parte degli eurodeputati interpellati nello scandalo europeo, infatti, fa parte del gruppo dei socialisti, dove spiccano anche quattro parlamentari italiani, insieme all’ormai ...