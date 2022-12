Solstizio d’inverno | 21 dicembre | il giorno più corto dell’anno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Oggi, 21, cade il. E’ ilpiù. Il 21, infatti, è il momento in cui il Sole è alla minima altezza rispetto all’orizzonte terrestre. Cioè, quando un emisfero è inclinato il più lontano possibile dal Sole. Di conseguenza illumina per meno ore la superficie terrestre. Corrisponde alla notte

Corriere della Sera

Domani, 21 dicembre , inizia ufficialmente l'con il. Ovvero il giorno più corto dell'anno . Quello che non tutti sanno, però, è che ildà il via all'astronomico e non a quello meteorologico, che inizia ...Solitamente viene assegnato al'estate, ma per questa sesta edizione il riconoscimento ...- è slittato a quello... Il 21 dicembre è il solstizio d'inverno: perché è il giorno più corto dell'anno (e per quale motivo si chiama così)