Soleil Sorge opinionista al GF Vip | frecciatina all' ex Luca Onestini

TGCOM

Pierpaolo Pretelli eprenderanno il posto della moglie di Paolo Bonolis per due appuntamenti, quelli di Santo Stefano e del 2 gennaio, per poi cedere la poltrona nuovamente alla titolare.Poveri noi: il libro diIl Manuale della Stronza si puó comprare con il 'buono cultura'. E la scrittrice se la prende perché Roberto Alessi ha commentato il libello. La protetta di Sonia ... "GF Vip", Alfonso Signorini annuncia: "Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge opinionisti al posto di Sonia Bruganelli" Alex Belli ha confessato che “la geometria, triangoli annessi, mi ha stufato”, ma non ha chiuso con l’amore libero. E sulla ...Stando ad alcune anticipazioni, per le prossime puntate del Gf Vip opinionisti saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.