(Di mercoledì 21 dicembre 2022)diper lotricolore nella Coppa del Mondo. Tre gare, un PSL in Germania a Winterberg e due PGS in Italia tra Carezza e Cortina d’Ampezzo, e subito tre podi per lo squadroneguidato da Cesare Pisoni. Se nella prima prova stagionale Edwin Coratti era giunto ai piedi del podio, chiudendo quarto, poi ci ha pensato il leader del gruppo, il veterano, a far sognare il pubblico. Il 42enne ha dimostrato ancor di più che non sente l’età, cogliendo una terza piazza in quel di Carezza e scatenandosi sulla Perla delle Dolomiti, in una delle piste che ama di più, agguantando un successo clamoroso. Ha tutte le carte in regola per giocarsi ancora la sfera di cristallo, la forma sembra essere ...

OA Sport

...00 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA ): Coppa del Mondo - Snowboardcross - gara 2 (diretta)... condotto da Guido Ardone, per il calcio d'della finale per il 3° posto Croazia - Marocco. ......sci più belle per l'Inverno 2022/2023 Sci e stelle In questo rifugio (aspettando il completo restyling atteso per l'2023) è possibile non solo fare una calda sosta durante sci e, ma ... Snowboard: inizio di stagione esaltante per il parallelo azzurro. Roland Fischnaller da sogno A nove giorni dall’inizio dell’inverno, forse non vedete l’ora di partire per una vacanza sulla neve. Le borse sono pronte, gli occhialini sono pronti; attenzione, dopo aver adocchiato le tavole da sn ...A 36 anni, l'altoatesino dice basta non essendo più riuscito a recuperare dal bruttissimo infortunio patito nel gennaio 2021. 'Spero lo snowboard rimanga parte della ...