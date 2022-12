Smartphone come la cocaina L' allarme del Senato | I nostri ragazzi si stanno decerebrando

Vita

... che voi siate alla ricerca di un nuovo, di una Smart TV o di un elettrodomestico, ... Abbiamo anche tantissimi grandi elettrodomestici,la lavasciuga Samsung WD90TA046BE/ET in sconto a ...... ad un parente o ad un conoscente e di pentirsene subito dopo, nel giro di pochi istanti In queste occasioni, la mancanza di attenzione e la superficialità nell'utilizzo dellopossono ... Giovani, smartphone e videogiochi come la cocaina MilanNews.it ti offre l'applicazione completamente gratuita che porta tutte le notizie del mondo rossonero sul tuo Smartphone, iPhone, iPad o iPod Touch! Porta sempre in tasca la ...Con Tile Mate, il portachiavi intelligente, puoi avere sempre tutto sotto controllo: sarà impossibile perdere di nuovo le chiavi; prendilo a 17€ circa appena.