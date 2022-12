Skate Park Capitale | riapre il playgroud di Colle Oppio | il più spettacolare al mondo

RomaToday

... agli studenti e ai turisti uno spazio pulito, sicuro e attrezzato per la pratica sportiva all'aria aperta di, calcio, pallavolo e basket'. Ci sarà anche una palestra all'aria aperta dotata di ...AREE VERDI E DI GIOCO - PARCO TANARO Sono in previsione spostamenti di aree gioco quali ad esempio loche, dalla zona H dove inizieranno a breve i lavori per il nuovo Centro per la ... VIDEO | All'ombra del Colosseo apre la palestra all'aperto più bella del mondo Riapre lo skatepark più bello del mondo. E non è solo un modo di dire, visto che il playground di Colle Oppio gode di una vista da mozzare il fiato: il Colosseo. L’intera ...Riapre lo skatepark più bello del mondo. E non è solo un modo di dire, visto che il playground di Colle Oppio gode di una vista da mozzare ...