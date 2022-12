Si sono dimenticati di | Travaglio | parole al veleno contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un giudizio molto severo quello che Marcoha espresso sulla manovra del, mentre era in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. La conduttrice del talk ha fatto presente che il direttore del Fatto Quotidiano ha definito la Legge di Bilancio come una "discarica".non solo ha confermato e ribadito il suo pensiero, ma ha anche aggiunto: "Norme sulle intercettazioni, norme sullo sparare ai cinghiali... Questonon ha un programma". Poi la stoccata all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: "Nell'ansia di sistemare tutti nelle caselle, sidi scrivere il programma, che non c'è". Secondo il giornalista la situazione sarebbe la stessa che si è verificata in passato con ...