Shakhtar contro la FIFA | chiesti 40 mln di risarcimenti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La guerra in Ucraina, tra le moltissime cose più gravi che ha portato, ha condotto anche allo stop del calcio. Vista la situazione nel paese, laha permesso ai calciatori stranieri, sotto contratto con i club del campionato ucraino, di poter rescindere i propri accordi per potersi cercare una squadra che in quel momento L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calciomercato.com

Carlo Nicolini a TV PLAYInfine, il dirigente dellonon può non esporsi sugli ottimi ... Dopo due anni giochiamodi lui di nuovo e anche quella volta era tra i migliori. Dovunque è andato ...... se è noto che quel calciatore si svincolerà nel giro di poche settimane Sicché è andata a finire che dal trasferimento dei suoi calciatori verso altri club lonon abbia percepito alcun ... Lo Shakhtar ricorre al TAS contro la Fifa: danneggiato dalla regola ... Il Milan di Stefano Pioli si accinge a riprendere il suo cammino in Serie A nel match del prossimo 4 gennaio contro la Salernitana di Davide Nicola in ...La prossima settimana prenderà il via presso il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna l’esame di un caso che certamente farà giurisprudenza. E che minaccia di assestare un colpo molto serio ...