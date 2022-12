Serie A | Calcio italiano | con l’acqua al collo | non basta nemmeno ‘Salva-Calcio’

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) 2022-12-21 11:50:46A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Eil suo 22 dicembre 2022 è un giorno chiave per il. Era il termine per pagare il oltre 800 milioni di euro rispetto ai club del ‘’ (siaA cheB) dovuto all’Erario per contributi e tasse previdenziali. Questi pagamenti sono stati sospesi durante la pandemia di COVID come misura di aiuto dell’amministrazione al… ma i club hanno ritenuto impossibile assumersi tale pagamento ora, immediatamente e per intero. Tanto è stato il dramma che hanno visto i presidenti delle squadre delle due massime categorie delErano settimane che trattavano con il nuovo ...

la Repubblica

Ora che è il portiere della Lucchese,C di, manda sui social scrive una lettera al suo secondogenito in arrivo, in cui gli racconta una nuova delusione. "A metà ottobre ho scoperto di ...Ultimo atto del 2022 per il Vado, atteso oggi pomeriggio a Pinerolo per il turno infrasetttimanale prenatalizio. I rossoblu scenderanno infatti in campo al Barbieri per chiudere al meglio un anno ... Serie A in bolletta: i club indebitati salvati dal governo La Serie A sta per ricominciare, e con essa sono pronte a riprendere le polemiche. Ad aprire le danze è un importante presidente di club.È FOLLE! Il Governo Meloni ha TOLTO 230 milioni di euro da #18App e regala 890 milioni alle società di serie A. Uno schiaffo alla cultura e ai giovani, una marchetta ai presidenti di un calcio pieno ...