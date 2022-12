Senato | La Russa | ' riduzione parlamentari un mezzo buco nell' acqua'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Il numero deiridotto", motivato dalla necessità di ridurre i costi della politica, "visti i risultati non so se ne valesse la pena. Abbiamo fatto un, ma cosa fatta capo ha. Sicuramente ci sarà un risparmio, ma poteva e doveva essere più ampio". Lo ha affermato il presidente del, Ignazio La, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.

Open

Il presidente del, Ignazio Laha ricordato e 'omaggiorato con un applauso' l'attore scomparso pochi giorni fa, in occasione degli auguri di Natale con la stampa parlamentare, quest'oggi ...Così il presidente del, Ignazio Lanel corso degli auguri alla stampa parlamentare.(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2022 'Ai Mondiali tifavo Argentina, ho una passione per quel Paese e se non fossi italiano vorrei essere ...Ho portato un'enorme mazzo di fuori, il segno della mia riconoscenza per chi ha dato la vita per riconquistare la libertà". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione dei saluti con ...