Scrub viso | come fare e i prodotti adatti

Proiezioni di borsa

esfoliante corpo - proiezionidiborsa.it Indice dei contenutiesfoliante al bicarbonatoper ilultra delicato Pelle liscia e perfettamente levigata Il miele è un potente ...Otterrete una pasta uniforme e leggermente granulosa, applicatela sulcon piccoli movimenti circolari, per sfruttare anche il delicato effettodella polvere di cannella. Attenti alle zone ... Pelle liscia e perfettamente levigata a Natale Ecco gli alleati di ... Ecco spiegato come realizzare una maschera per il viso a base di miele e cannella. Il risultato Una pelle luminosa e senza impurità, libera dai pori.Due ingredienti essenziali miele e cannella e tanta volontà di sperimentare. Ecco, in questo articolo, come preparare una maschera per il viso per aprire i pori, ovviamente a base di miele e cannella.