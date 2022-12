«Scontro mai visto» | tra governo e Corte costituzionale spagnola

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La Spagna è immersa in quella che la vicepresidente del, Yolanda Díaz, di Unidas Podemos, non esita a definire «una grave crisi istituzionale». Il tribunaleper la prima L'articolo proviene da il manifesto.

Corriere della Sera

...i quali la maggioranza è stata testimone "di comportamenti e atteggiamenti che non si erano...dei consiglieri di minoranza starebbero "solo cercando di sabotarle e di creare continuamente...'Assurdo cantare vittoria per un emendamento che non è statopresentato', la risposta del capogruppo di Fdi, Foti. Loè durato alcune ore, con le forze dell'opposizione che hanno ... Manovra, scontro sullo scudo penale. Pd e M5S: «Norma saltata, grande vittoria» A 36 anni, secondo Wikipedia, per l'ex ministro degli Esteri l'impegno politico è già finito. Ma sulla definizione c'è scontro tra gli utenti ...Conor McGregor si è lasciato andare a tweet pesantissimi contro un comico irlandese sostenuto dalla grande gloria del calcio McGrath ...