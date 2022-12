Sciolto nell' acido a 25 anni per uno scambio di persona | presi i due killer vent' anni dopo

Agenzia ANSA

Con la camorra non c'entrava proprio niente, Giulio Giaccio, 26 anni, di cui si sono perse le tracce il 30 luglio del 2000: fu ucciso per un errore da due esponenti di spicco del clan Polverino perché ...I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati affiliati al clan Polverino , già detenuti, ritenuti ... Ucciso e sciolto nell'acido per errore nel 2000, presi i killer Forse risolto il caso Giulio Ghiaccio, l'operaio ucciso e sciolto nell'acido per errore, scambiato per il fidanzato della sorella di una degli assassini. I due arrestati sono affiliati al clan camorri ...Omicidio di camorra risolto dopo 22 anni. La vittima Giulio Giaccio, operaio edile, era stato confuso per l'uomo che aveva una relazione con la sorella dei due killer ...