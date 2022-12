Sci freestyle | Coppa del mondo skicross San Candido | quinta posizione per Jole Galli in gara-1

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Buona prova da parte diin-1 della tappa di Sanvalida per ladeldi. L’azzurra, che aveva conquistato l’accesso allaodierna grazie alla nona piazza nelle qualificazioni, ha chiuso in. Anche qualche recriminazione per la carabiniera di Livigno, che per una sbavatura in semifinale non è riuscita ad accedere alla big final. Per lei si tratta del miglior risultato dell’anno dopo il sesto posto nella sprint di Arosa. A vincere è stata ancora una volta la svedese Sandra Naeslund, che ha superato al fotofinish la svizzera Fanny Smith.maschile senza storia, con Mathias Graf che consolida la sua leadership della classifica generale. ...