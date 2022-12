Sci alpino | Alex Vinatzer sarà al via dello slalom di Madonna di Campiglio | “Sarò al cancelletto con qualche bendaggio”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)al viadidiche si disputerà in notturna domani, giovedì 22 dicembre: sciolta la riserva da parte del 23enne gardenese, che ha recuperato dal lieve infortunio al menisco destro rimediato nella prima manche del gigante in Alta Badia. Dopo diverse sessioni di fisioterapia, oggi l’azzurro ha testato il ginocchio sugli sci, ottenendo esito favorevole. L’azzurro anche in serata e domattina verrà sottoposto a pratiche fisioterapiche, ma è certo che il finanziere di Selva di Val Gardenain gara sulla 3-Tre indossando il pettorale numero 18 nella prima manche. Oltre asaranno in gara Tommaso Sala e Giuliano Razzoli, i quali avranno un pettorale tra l’8 ed il 15, Simon Maurberger ...