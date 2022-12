Schneider Electric ha ricevuto il premio Vendor Champion | Canalys EMEA Channel Leadership per il quarto anno consecutivo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) - •è stata nominata ‘' nel report annuale diper lanella gestione del canale intra altri nove•Lo status di '' riconosce iche raggiungono i più alti livelli di eccellenza nella gestione del canale e i miglioramenti diin. •Lo status di ‘Leader' è stato assegnato per i continui miglioramenti ai programmi dei Partner, per la crescita della base di Partner e per lanelle pratiche di sostenibilità. Stezzano (BG), 21 dicembre 2022– vendita gomme usate online , l'organizzazione di ricerca leader a livello mondiale nel settore dei canali IT, ha nominato ...

Padova News

Le aziende globali come Willis Towers Watson, HH Global e, oltre ad aziende tecnologiche leader come Snowflake, Alation e Gympass sono tra quelle che hanno scelto Upflex come ...8. Fanuc 9. Festo 10. Omron 11. Phoenix Contact Le classifica delle top 10 aziende di automazione industriale per fatturato Automazione industriale, i trend che trainano la ... Schneider Electric di nuovo ai vertici dei rating ESG – Padovanews •Schneider Electric è stata nominata ‘Vendor Champion' nel report annuale di Canalys per la leadership nella gestione del canale in EMEA tra altri nove vendor ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...