Scherma | 16 fiorettisti per la Coppa del Mondo di Parigi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La prossima tappa dideldi fioretto maschile e femminile è in programma adal 13 al 15 gennaio 2023. Il commissario tecnico della Nazionale Stefano Cerioni ha scelto i 16 azzurri convocati: le fiorettiste che prenderanno parte alla prova individuale sono Martina Batini, Olga Rachele Calissi, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Elena Tangherlini ed Alice Volpi, mentre isono Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi e Tommaso Marini. Per le gare a squadre i quartetti azzurri saranno gli stessi delle ultime tappe didel: nel femminile le portacolori italiane saranno Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, ...

Il Faro online

