Scampia | arrestato il narcos dei Di Lauro | era latitante

Fanpage.it

È così che due in via Jemma , nel quartiere Vomero di Napoli, nel cantiere indicato, i militari del nucleo radiomobile hannoper furto un 32enne di Giugliano , e un 23enne di, ...'Adesso se loro vengono dove siamo noi a Secondigliano ee ci vedono che noi togliamo il ... Perché a quel punto, sottolinea, 'ti sei giocato tutto e ti hanno'. Palaia quindi racconta ... Preso a Scampia il narcos Raffaele Paolo, latitante del clan Di Lauro Arrestato a Scampia, in zona Chalet Bakù, il latitante Raffaele Paolo; ricercato da mesi, è stato bloccato dai poliziotti che da mesi erano sulle ...La denuncia di una residente del posto fa notare come nell'ex pizzeria regni ormai sovrano il degrado, tra topi, rifiuti e tossicodipendenti ...