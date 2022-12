Sapete perché i diamanti brillano? La risposta è sconvolgente!

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Isono pietre preziose che da sempre affascinano soprattutto per il loro favoloso luccichio. Macosì tanto? Lanon è così ovvia come si possa pensare. Il diamante è un cristallo trasparente composto da atomi di carbonio a struttura tetraedrica e ha un colore molto variabile. Incanta tutti, però, per via della sua lucentezza, che lo fa brillare in modo davvero evidente. Masuccede questo? Fonte pixabayCos’è che fa brillare un diamante? È il suo cristallo a causare questo fenomeno o si tratta di altro? Scopriamolo di seguito. Un diamante brilla per sempre Ihanno origine nel mantello terrestre, dove esistono le condizioni di altissima pressione ed elevatissima temperatura necessarie alla loro formazione. Si pensa ...