Sanremo 2023 | l’annuncio di Amadeus | “Ci sarà una presenza femminile importante” Scatta il totonome

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 21 dicembre 2022): “Ciuna”.ilha annunciato alcuni nomi di donne che lo affiancheranno nel corso di. Il direttore artistico del Festival si è lasciato sfuggire qualche anticipazione. Chiara Ferragnial suo fianco nella prima di apertura, mentre Francesca Fagnani è in forse per la terza. “Ho un’idea di una prossima, ma ne stiamo parlando in questi giorni, e per assurdo la quarta ancora non ce l’ho in mente, ma accadrà”, ha dettoa un mese e mezzo dall’inizio della ...