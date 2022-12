Sanremo 2023 | Amadeus sceglie la terza conduttrice | dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani | arriva una giornalista del TG 1

Tra i "cantanti della tv" ecco Gianni Morandi (terzo nome della musica più cliccato dopo Blanco e Mahmood), annunciato da Amadeus come co - conduttore per, e ovviamente Iva Zanicchi , ...Al terzo posto Gianni Morandi , terzo classificato al Festival di2022; da sempre ... il cantante tornerà sul palco dell'Ariston nele l'attesa si sta già facendo sentire un po' ovunque. A ...Amadeus: chi è la terza conduttrice di Sanremo 2023 Pipol ha annunciato chi potrebbe essere la terza co-conduttrice di Sanremo 2023: la donna che affiancherà Amadeus nelle serate del Festival è una ...Spuntano ancora nuovi nomi per quanto riguarda il prossimo festival della canzone italiana: chi potrebbe esserci all'Ariston ...