Sanità | senza garanzie di diagnosi e cura si rischiano effetti perversi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) di Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica, Fabrizio Tuveri, medico, Pier Giorgio Ardeni, storico/economista Una farmacista intervenuta il 15 dicembre alla manifestazione di protesta dei medici tenutasi a Roma si è rivolta con queste parole alla Presidente del Consiglio: “Giorgia, credi a noi, l’emergenza non è la malattia: l’emergenza è garantire lae la”. Nessuna frase, dati alla mano, poteva riassumere meglio ciò che è accaduto negli ultimi tre anni. Nel settembre 2022 la mortalità in eccesso nell’Ue si è attestata al 9,3% in più della media dello stesso periodo del 2016-2019 (era il 13,0% in agosto). Nel settembre 2022 si sono verificati circa 30.000 decessi in più. Il tasso di mortalità in eccesso era dell’8,1% nel settembre 2020 (28.000 decessi in eccesso) e del 12,8% nel settembre 2021 (44.000 decessi in eccesso). In Italia, nei ...