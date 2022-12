Sampdoria | Caputo addio Il presidente dell'Empoli | 'Ci chiama tutti i giorni'

Samp News 24

Davanti Gabbiadini e. Le probabili formazioni di Dinamo Dresda -DRESDA (3 - 3 - 3 - 1): Muller, Elhers, Lewald, Kniing, Conteh, Will, Park, Hauptmann, Gogia, Kade, Schaffler. ...(3 - 4 - 2 - 1) : Ravaglia; Bereszynski (1 s.t. Murillo), Ferrari (1 s.t. Colley), Villa ... A disposizione : Tantalocchi,, Savio. Allenatore : Stankovic. Dynamo Dresden (4 - 5 - 1) : ... Caputo sempre più ai margini della Sampdoria. Lo aspetta l'Empoli Il matrimonio tra la Sampdoria e Francesco Caputo è destinato a finire nel giro di pochi giorni. Il passaggio dell’attaccante ex Sassuolo all’ Empoli (un ritorno per lui in Toscana) si concretizzerà c ...Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha fatto il punto ai microfoni di Azzurro Mania su Antenna 50 relativamente alla trattativa con la Sampdoria per Francesco Caputo. Le sue parole. TRATTATIVA – ...