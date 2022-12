Salva calcio | costa 900 milioni Li chiamavano “ricchi scemi” | ora sono furbi con le tasse di tutti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il dito sulla piaga l'ha messo "Il Sole 24 ore", quotidiano economico di Confindustria: chiedendosi perchè il governo, che si lamenta di non avere soldi, spende 900per spalmare in 60 mesi i debiti dello sport, ma in particolare delle società di, prodighe d'ingaggi milionari ai calciatori e in provvigioni fuori tempo e fuori a procuratori e manager L'articolo proviene da Firenze Post.

Passa il- sport, tasse da restituire in 60 rate Via libera anche alla norma '- sport' ... di cui 500 milioni di euro riconducibili ai club della Serie A del. Queste mancate entrate ...Nella ripresa, l'impensabile: Chiavassaper due volte il punteggio prima del poker siglato da Cannistrà (63 ) su azione did'angolo. Sprofondato sullo 0 - 4, il Derthona si risveglia e ...(Adnkronos) - Roma, 21 dicembre 2022. “La norma ‘salva-calcio’ è qualcosa di semplicemente surreale. E poco importa che ora la misura sia ...Il governo Meloni ha dato il via libera alla cosiddetta norma salva-sport, già ribattezzata salva-calcio. L'emendamento, per il quale si è speso in prima persona Claudio Lotito (presidente della Lazio ...