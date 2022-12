Salt Bae si “imbuca” alla festa dell’Argentina dopo la finale e assilla Messi | il calciatore lo snobba | il video diventa virale

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) I mondiali in Qatar 2022 sono giunti al termine,aver visto trionfare l’Argentina. In molti domenica hanno voluto fare un foto col campione del mondo Leoma c’è chi non c’è riuscito, come lo chefBae. Pocoil fischiodella partita decisiva tra Francia e Argentina, alcuni spettatori presenti allo stadio sono scesi in campo a festeggiare con i vincitori. Così, tra familiari e amici dei giocatori, è spuntato anche lo chefBae,to famoso per le sue bistecchegriglia e il suo particolare modo di salare la carne. Il suo obiettivo era quello di poter scattare un selfie con il super campione Leoe cercare, perché no, di abbracciarlo. A quanto pare, però, non è riuscito nel suo intento. Su ...

Giuseppe Rossi, ex stella della Serie A e oggi svincolato, ha attaccatotramite i propri profili social Giuseppe Rossi, ex stella della Serie A e oggi svincolato, ha attaccato il gesto didopo la finale tra Argentina e Francia in cui è sceso in campo a ...Nel corso dei festeggiamenti dell'Argentina sul prato del Lusail Stadium non è passata inosservata la presenza di. Il fondatore ... Messi infastidito da Salt Bae dopo la finale mondiale: spunta un video che racconta la verità «Ho sempre sognato di diventare campione del mondo, e non avrei mai smesso di provarci, pur sapendo che non era detto accadesse». È questo uno dei passaggi di una lunga lettera che il numero 10 dell'A ...