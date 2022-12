(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Unità militari russe di nuova formazione saranno dispiegate vicino alcon la, poiché sia ??lache la vicina Svezia stanno cercando di entrare nella Nato. Lo ha annunciato il ministro della Difesa dellaSergei Shoigu durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin e i vertici della difesa. Secondo l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, controllata dallo stato, Shoigu ha affermato che la decisione è necessaria “a causa del volontà della Nato di aumentare la sua presenza vicino ai confini dellaed estendere l’alleanza ‘a spese’ dellae della Svezia”. In risposta, il governo finlandese ha dichiarato che c’era “una serie di inesattezze ed errori fattuali” nel discorso di Shoigu e ha sottolineato che la ...

La Finlandia e lacondividono un confine che si estende per circa 1.340 chilometri. Svezia e Finlandia, che sono state neutrali per decenni, hanno cambiato la loro posizione rispetto alla Nato ...L'esercito russobasi navali per supportare la sua flotta a Mariupol e Berdiansk, due ...e le capacità militari di quasi tutti i Paesi della NATO sono utilizzati attivamente contro la'. Russia schiererà soldati al confine con la Finlandia