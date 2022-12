Rumer Willis | figlia di Bruce e di Demi Moore | è incinta Le foto dell’annuncio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)diventerà mamma. L’attrice e cantante,die di, aspetta il suo primo figlio con il fidanzato Derek Richard Thomas. La coppia ha rivelato la bella notizia in un post condiviso su Instagram, pubblicando una serie digrafie splendide, con il pancione della donna in evidenza. Nel primo scatto, il futuro padre avvolge la mano attorno e da un tenero bacio al pancione di(1988), che sorride. In quello seguente, appare la silhouette dell’attrice in bianco e nero, per evidenziare la curva della gravidanza. A completare la serie di immagini, ecco di nuovo Thomas che si mostra con un’espressione entusiasta di fianco alla fidanzata. Vi raccomandiamo... ...

Demi Moore e Brucediventeranno presto nonni: la loro prima figlia,, attrice, classe 1988, è incinta e ha dato lei stessa la notizia via social media pubblicando una serie di scatti in cui mostra il ...è incinta: guarda le foto Rumer Willis è incinta, Demi Moore diventa nonna La primogenita dei due attori aspetta il primo figlio dal compagno Derek Richard Thomas. A raccontare la felicità del momento, una serie di scatti in bianco e nero, condivisi anche da Demi Moore, che ...La gravidanza della primogenita di Demi Moore e Bruce Willis rappresenta un vero raggio di sole in un momento buio e complicato per la sua famiglia che sta affrontando la malattia del divo di Die Hard ...