Rugby | Traoré shock | i compagni del Benetton gli regalano una banana marcia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Una classica cena di Natale tradi squadra e un’occasione per passare del tempo insieme. I giocatori delsi sono riuniti prima delle feste per scambiarsi gli auguri in una serata accompagnata dal “Secret Santa”, la tipica usanza che consiste nello scambiarsi dei regali senza sapere il mittente di ognuno di essi. Scioccante quanto successo Cherif, pilone di origini guineiane che gioca nella Nazionale italiana, che si è ritrovato tra le mani unadentro a un sacchetto dell’umido. Tutti sanno la correlazione che c’è tra le banane e i messaggi razzisti nel mondo dello sport e non solo. A raccontare l’accaduto è stato lo stessosui social: “Non ho dormito tutta la notte. Sono abituato, o meglio mi sono dovuto abituare, a dover fare buon viso a ...