Rugby | la denuncia di Traorè | banana marcia come regalo di Natale dai compagni della Benetton

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Durante la cena diil pilone Cherif Traoré è stato oggetto di un episodio di razzismo. Durante la cena si stava svolgendo il ‘Babbosegreto’ un’usanza in voga nel mondo dello sport e non solo. Durante la cena Cherif Traoré, pilone di origini guineiane delNazionale italiana, si è ritrovato tra le mani una, dentro a un sacchetto dell’umido. Traoré ha deciso di raccontare quanto accaduto sul suo profilo Instagram: «Non ho dormito tutta la notte. Sono abituato, o meglio mi sono dovuto abituare, a dover fare buon viso a cattivo gioco ogni volta che sento battute a sfondo razzista per cercare comunque di non inimicarmi le persone vicine. Ieri è stato diverso però. ...

