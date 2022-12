Rugby | la banana marcia regalata a Traoré dai compagni per Natale arriva sul Times 

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), Cherife ladaipersul Times Il caso di Cherife dellache gli hanno regalato perdi squadra èto sulle colonne del Times. Del resto lo stesso pilone della Benettonaveva scritto su Instagram: «Fuori dall’Italia un gesto come questo è condannato gravemente anche all’interno di piccole realtà». E infatti, giustamente, il Times lo tratta come un caso di razzismo bello e buono. Il quotidiano ricostruisce l’accaduto, pubblica integralmente il messaggio social di, e anche le dichiarazioni della Benetton, che ...

TREVISO - Pilone della Nazionale italiana di rugby e del Benetton Treviso, 15 presenze in maglia azzurra nelle ultime 4 stagioni, Cherif Traoré ha ricevuto una banana marcia, dentro un sacchetto dell'umido, come regalo di Natale "segreto" da un compagno di squadra. Immediata la presa di posizione della Benetton Treviso. Tramite un duro post su Instagram il giocatore ha rivelato l'accaduto.