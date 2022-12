Rugby | Cherif Traoré denuncia un episodio di razzismo | “Ricevuta una banana marcia da un compagno di club | tanti altri ridevano”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il pilone di origine guineana del Benetton Treviso e della Nazionale italiana dihato oggi con un post su Instagram, affiancato da un’immagine completamente nera, un gravedisubito ieri: ha ricevuto una, chiusa in un sacchetto dell’umido, come regalo di Natale segreto da undi. Queste le parole scritte danel suo post di: “Sta arrivando Natale e come da tradizione in squadra è il momento del Secret Santa. Un momento conviviale e scherzoso. Un momento dove ti puoi permettere di fare regali anonimi ai tuoi compagni, di quelli anche pungenti, ironici. Ieri, quando è stato il ...