Rugby | Benetton Banana marcia per regalo | denuncia social di Traorè

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il pilone di origine guineiane "Non ho dormito tutta la notte", la condanna del club ROMA - "Sta arrivando Natale e come da tradizione in squadra è il momento del Secret Santa. Un momento conviviale e ...

Una banana marcia, chiusa in un sacchetto dell'umido, come regalo di Natale "segreto" da un compagno di squadra. L'ha ricevuta il pilone del Treviso - e nazionale azzurro - di origine guineana Cherif Traoré, che l'ha denunciata pubblicamente sul proprio profilo Instagram come gesto razzista. La replica della società: La Benetton Treviso tiene a ribadire di aver sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione di razzismo o forma di discriminazione.