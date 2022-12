Ruby ter | difesa Berlusconi | ' ordinanza giudici rende fatti irrilevanti'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "Alla luce dell'(della corte, ndr) del 3 novembre i soggetti non avrebbero potuto mai assumere la qualifica di testimoni e questa impossibilitÃancora una volta". L'avvocato Franco Coppi, difensore di Silvioimputato a Milano nel processoter con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, chiude così la sua breve requisitoria - durata meno di mezz'ora - rinnovando l'invito all'assoluzione perché "il fatto non sussiste". Nel suo intervento, il professor Coppi - affiancato dall'avvocato Federico Cecconi che ha già tenuto la sua requisitoria nelle scorse udienze - affronta "tesi di rincalzo, che sono soprattutto tesi di natura giuridica" per spiegare che "la qualità di testimone di pubblico ufficiale si ...

Franco Coppi, difensore (insieme al collega Federico Cecconi) del leader di Forza Italia, apre così la sua requisitoria nel processo milanese. Per l'ex premier accusato di corruzione in atti ...... sulle loro intemperanze telefoniche e gli sguaiati assalti ai cancelli del villone indaga ancora la magistratura (il processoè in corso), resta ancora un antico e gigantesco punto di ... Ruby Ter, i legali di Berlusconi: Soldi versati ma non per corrompere Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "La nostra richiesta è che Silvio Berlusconi venga assolto perché il fatto non sussiste. Non neghiamo che abbia versato denaro alle persone coinvolte nei processi ...Milano, 21 dic. (Adnkronos) – “Alla luce dell’ordinanza (della corte, ndr) del 3 novembre i soggetti non avrebbero potuto mai assumere la qualifica di testimoni e questa impossibilità rende i fatti an ...