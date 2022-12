Rubate borse da donna e scarpe | ladri in casa del calciatore durante Nizza-Atalanta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Svaligiata nella notte tra giovedì e venerdì ladi Jeremie Boga, che è rimasto così vittima dell’attacco deimentre si trovava aper l’amichevole dell’. Una mossa che, seppure probabilmente studiata dai colpevoli, in azione proprio tra giovedì e venerdì nell’abitazione del, non dovrebbe aver dato agli interessati un bottino particolarmente ricco. Naturalmente doveva essere ben noto l’impegno dell’attaccante ivoriano ae quindi il via libera nelladi Dalmine, in provincia di Bergamo. Boga –(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)inBoga:soloda...

TUTTO mercato WEB

Tra le coseancheda donna e scarpe del calciatore (non scarpini da gioco). Boga ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri. Per un calciatore dell'Atalanta non è una novità dato ......in ordine al predetto furto commesso unitamente ad altro soggetto dove sarebbero statecirca ... per dei furti su autovettura nei pressi del monumento ai mille dove erano stati asportatie ... Atalanta, ladri in casa di Boga durante l'amichevole a Nizza: rubate borse e scarpe L'urna con le ceneri di Manuel Cianferoni, bambino morto nel 2015 a 4 anni, è stata rubata martedì pomeriggio. Oggi è stata ritrovata a Candeglia, in provincia ...La casa dell'attaccante dell'Atalanta Jeremie Boga è stata svaligiata nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana mentre il giocatore si trovava a Nizza ...