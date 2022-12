Rosina Darù | in bilico tra figurazione e astrazione per esplorare le infinte possibilità dell’arte

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il percorso di conoscenza e approfondimento che ogni artista deve affrontare per trovare il suo canale espressivo in alcuni casi si compie rapidamente permettendo al creativo di incanalarsi fin da subito in quello che sarà il linguaggio che lo contraddistinguerà, in altri invece la predisposizione alla sperimentazione e al desiderio di misurarsi con sfide sempre nuove ed entusiasmanti può divenire invece la costante di un artista, determinando quell’attitudine a modificarsi costantemente per incontrare di volta in volta il mezzo, il materiale e lo stile più affini alla sensazione del momento di creazione. L’artista di cui vi racconterò oggi ha esattamente questo tipo di approccio derivante sia dalla sua esperienza di insegnamento che da un’indole curiosa e vivace che non riuscirebbe a rientrare in un unico schema. Il trasformismo espressivo è stata una caratteristica che si è ...