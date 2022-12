Roma | inchiesta corruzione ferma i lavori a Termini I commercianti | ‘Perdiamo un’occasione di rilancio’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il progetto di riqualificazione diera un anche un piano di rilancio per l’intera area e, quindi, per le attività commerciali che si trovano in zona. Opere che facevano ‘ gola’ a chi ha i negozi in zona e vede i clienti arrivare in città ma scappare via a causa delle condizioni in cui versa lo scalo ferroviario, il principale della Capitale. L’su alcuni avvocati e un giudice blocca iPurtroppo quello che poteva essere un volano anche per l’economia ha subito una pesante battuta di arresto a causa dell’che vede coinvolti diversi avvocati e un giudice del Tar. Il progetto di riqualificazione urbanistica e funzionale di piazza dei Cinquecento è stato ‘coinvolto’ nell’perdella Procura e, quindi ha subito una battuta d’arresto con ...