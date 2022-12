Roma | El Shaarawy | «Il rinnovo adesso è l’ultima cosa a cui penso | ma…»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Stephan El, attaccante della, ha parlato del suo futuro nel club giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni Stephan El, attaccante della, ha parlato a Il Messaggero. PAROLE – «Ila cui. Poi è chiaro, mi piacerebbe rimanere. Asto bene ma l’obiettivo da perseguire,, è quello del gruppo. Dobbiamo arrivare al traguardo che ci siamo prefissi ad inizio stagione, ovvero la zona Champions. Lo era anche lo scorso anno, anche se non siamo riusciti a centrarlo. Abbiamo però vinto un trofeo europeo e ora cercheremo di andare avanti il più possibile in Europa League». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sport Mediaset

Stephan El, attaccante della, ha parlato del suo futuro nel club giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni Stephan El, attaccante della, ha parlato a Il Messaggero. PAROLE - "Il rinnovo ...Un gol per ripartire. E nel caso di Elper rimarcare quel "Io ci sono" che con l'arrivo prossimo di Solbakken e l'overbooking che ... Io lo vedo molto concentrato sulla, sugli obiettivi che ... EL SHAARAWY: "MOURINHO CT PORTOGALLO CONCENTRATO SU ROMA" - Sportmediaset Le sfide di Mou per ripartire bene - Il Tempo - Le partite ufficiali come fossero acqua nel deserto. Nessuno lo ammetterà mai, ma il countdo... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S.Il patron biancocelestesprona la squadra alla cena di Natale. El Shaarawy allontana l'allenatore giallorosso dal Portogallo. Bonucci scuote i bianconeri. Zhang ribadisce gli obiettivi dell'Inter ...