Rocca lancia la sfida | Pronto a governare | faremo una rivoluzione

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Francescoil Lazio. Al di là degli aspetti organizzativi - comitato elettorale, staff, programma - che verranno definiti nei prossimi giorni, il candidato del centrodestra alla presidente della Regione Lazio ha le idee molto chiare sullache lo aspetta e su quali sono le priorità: sanità, rifiuti e trasporti. Francesco, come ha trascorso questa sua prima giornata da candidato? Ha già partecipato a un primo appuntamento elettorale... «Per quelli ci sarà tempo. Oggi la mia attenzione è stata dedicata al saluto a tutta la squadra della Croce Rossa, con loro ho trascorso anni bellissimi e indimenticabili. Da domani (oggi ndr.) ci concentreremo su staff, comitato elettorale e programma». Nella sua lettera di dimissioni da presidente della Cri, ha spiegato di poter ...

Il Tempo

Italia Chi è Francescopossibile candidato del centrodestra per la regione Lazio Giulia Merlo Lo scontro internoè l'unico nome civico nella rosa di FdI e rappresenta per Fratelli d'...L'addio alla Croce Rossa italiana con vista sulla politica. Francescoannuncia le sue dimissioni da presidente ela sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio : 'Ho scelto di mettermi a disposizione del territorio', si legge nel messaggio ... Elezioni Regione Lazio, Francesco Rocca lancia la sfida: "Faremo una rivoluzione" Francesco Rocca è pronto a governare il Lazio. Al di là degli aspetti organizzativi - comitato elettorale, staff, programma - che ...Solidi rapporti a destra, Rocca si è dimesso dalla Croce rossa dicendo di aver «accettato una nuova sfida», Meloni ha sciolto le riserve in serata, dopo una giornata di attesa.