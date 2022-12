“Rischio varianti Covid in Cina” | cosa c’è dietro l’allarme degli Usa

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sul tema infinito – almeno per il nostro irriducibile giornale unico del virus – della pandemia da-19, insta accadendo qualdi stupefacente. Dopo aver spaventato mezzo mondo, causando indirettamente in Occidente una destabilizzazione sociale ed economica senza precedenti a partire dal dopoguerra, il grande Paese asiatico è stato letteralmente folgorato sulla via di Damasco, come si suol dire: i suoi dirigenti hanno improvvisamente scoperto che il coronavirus non è poi così problematico come lo hanno descritto fino all’altro ieri, quando per quasi tre anni hanno imposto impressionanti misure draconiane per raggiungere l’utopistico traguardo delzero. Tant’è che nel dare la notizia circa la precipitosa ritirata delle autorità cinesi, il Corriere della Sera non ci pensa proprio a trarne le dovute ...