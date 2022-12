“Riportatecele | è tutto ciò che ci rimane di lui” Pistoia | rubate le ceneri di un bambino

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sopravvivere a un figlio è certamente una delle imprese più difficili che può affrontare un genitore, che non può che aggrapparsi a ogni ricordo per poter andare avanti. È proprio per questo che alcuni optano per la cremazione, in modo tale da mantenere lein casa e poter continuare ad avere un contatto diretto con il proprio. Alcuni ladri, però, non sembrano avere avuto però alcuna pietà e sono riusciti a impossessarsi dell’urna contenente ledi Manuel Cianferoni, morto nel 2015 a quattro anni a causa di un tumore al cervello. Il furto è avvenuto nella giornata di martedì 20 dicembre 2022 nell’abitazione dei familiari, situata a Candeglia (), I malviventi avevano fatto irruzione pensando di trovare un bottino decisamente ben più cospicuo, ma la poca presenza di oggetti di valore li ha ...