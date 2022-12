Rinnovo illegittimo contratti luce e gas | come fare a capirlo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Alcuni fornitori die gas operanti sul mercato italiano hanno modificato in mododie gas, applicando tariffe differenti ai propri clienti. Si tratta di un tema molto caldo, finito nel mirino dell’Antitrust. Nella pratica, ildi alcunie gas è consistito in aumenti di prezzo, cosa che non è possibilein relazione a una norma del decreto Aiuti bis, che scopriremo nelle prossime righe. Al fine di aiutare i consumatori a contrastare una situazione di questo tipo e, prima di cambiare eventualmente fornitore, ricevere un eventuale rimborso, ecco alcune informazioni che potrebbero tornare molto utili. Passa al mercato libero e scopri...